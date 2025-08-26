Допомога українцям у Польщі: Навроцький представив свій законопроєкт із новими правилами

Головне У документі закладені жорсткіші правила та додаткові обмеження.

Напередодні Кароль Навроцький ветував попередню версію закону.

Президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму власний законопроєкт про допомогу громадянам України.

Напередодні він наклав вето на ухвалену парламентом редакцію закону, яка передбачала продовження тимчасового захисту для українців до березня 2026 року.

Що відомо про законопроєкт Навроцького

Як повідомляє RMF FM, новий документ обмежує українцям доступ до соціальних виплат і медичного забезпечення. Його матимуть лише ті, хто офіційно працює і сплачує внески в Польщі.

– Не може бути ситуації, коли поляки перебувають у гіршому становищі, ніж громадяни України. Досі так було, і цей уряд продовжував це пропонувати, – заявив голова канцелярії президента Збігнєв Богуцький.

Кароль Навроцький переконаний, що виплати на зразок програми 800+ мають отримувати лише ті українці, які працюють у Польщі. Він також заявив про необхідність ускладнити процедуру надання громадянства для приїжджих не тільки з України, а й з інших країн.

Богуцький наголосив, що уряд мав півтора року для ухвалення справедливих рішень, однак цього не зробив. Він нагадав, що під час президентської кампанії Рафал Тшасковський теж виступав за програму 800+ лише для тих українців, які працюють, сплачують податки, а їхні діти відвідують польські школи.

Представник канцелярії президента закликав спікера Сейму Шимона Головню не направляти проєкт на громадське обговорення, щоби прискорити його ухвалення.

Проєкт також передбачає подовження терміну набуття громадянства з трьох до десяти років, підвищення покарання за незаконний перетин кордону до п’яти років ув’язнення та зміни до закону про Інститут національної пам’яті.

