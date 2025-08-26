Кремль ищет крайних за курский провал: задержан ряд чиновников — ISW

В России правоохранители задержали нескольких чиновников из руководства трех приграничных с Украиной областей.

Их обвиняют в прорыве ВСУ в Курскую область в августе 2024 года.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Сейчас смотрят

Ряд чиновников в РФ задержали за курский провал

В понедельник, 25 августа, российские правоохранители задержали исполняющего обязанности заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова.

Задержание произведено в рамках расследования дела о присвоении средств, направленных на строительство укреплений в пограничной зоне Белгородской области.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что Базаров присвоил один миллиард рублей (около $12,4 млн).

В Институте отметили, что по аналогичным обвинениям правоохранители задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, бывшего заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко и бывшего заместителя губернатора Белгородской области Рустема Зайнуллина.

Кроме того, Путин показательно уволил министра транспорта России и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта 7 июля — незадолго до его вероятного самоубийства в тот же день.

— В ISW по-прежнему убеждены, что эти аресты и кадровые перестановки являются частью скоординированных усилий Кремля сделать чиновников приграничных областей крайними за провал России в отражении украинского прорыва в Курскую область в августе 2024 года, — говорится в отчете.

Институт также предполагает, что Кремль пытается переложить вину на местных чиновников за неспособность остановить украинские рейды через границу в Белгородской области в 2023 и 2024 годах.

Напомним, 6 августа 2024 года Силы обороны пересекли государственную границу и начали наступательную операцию в Курской области с целью предотвращения вторжения РФ в Сумскую область и защиты жителей от воздушных атак.

По состоянию на конец августа украинские силы удерживали примерно 1 100 кв. км территории и более сотни населенных пунктов в Курской области.

Однако в результате российского контрнаступления к концу 2024 года подконтрольная ВСУ территория сократилась до около 460 кв. км.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал об около 80 тыс. потерь российских солдат на Курском направлении.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.