Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Что происходит с мозгом после использования ChatGPT – исследование
Срочно
Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Какими будут коммунальные платежи с 1 сентября: газ, свет, вода
Казалась жизнерадостной: друг Наты Лайм рассказал о состоянии блогерши перед смертью
Финансирование ВПЛ в августе: когда ожидать выплат
Нуждается в проверке
Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
4 мин.

Кремль ищет крайних за курский провал: задержан ряд чиновников — ISW

російські солдати
Фото: Depositphotos

В России правоохранители задержали нескольких чиновников из руководства трех приграничных с Украиной областей.

Их обвиняют в прорыве ВСУ в Курскую область в августе 2024 года.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Сейчас смотрят

Ряд чиновников в РФ задержали за курский провал

В понедельник, 25 августа, российские правоохранители задержали исполняющего обязанности заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова.

Задержание произведено в рамках расследования дела о присвоении средств, направленных на строительство укреплений в пограничной зоне Белгородской области.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что Базаров присвоил один миллиард рублей (около $12,4 млн).

В Институте отметили, что по аналогичным обвинениям правоохранители задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, бывшего заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко и бывшего заместителя губернатора Белгородской области Рустема Зайнуллина.

Кроме того, Путин показательно уволил министра транспорта России и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта 7 июля — незадолго до его вероятного самоубийства в тот же день.

— В ISW по-прежнему убеждены, что эти аресты и кадровые перестановки являются частью скоординированных усилий Кремля сделать чиновников приграничных областей крайними за провал России в отражении украинского прорыва в Курскую область в августе 2024 года, — говорится в отчете.

Институт также предполагает, что Кремль пытается переложить вину на местных чиновников за неспособность остановить украинские рейды через границу в Белгородской области в 2023 и 2024 годах.

Напомним, 6 августа 2024 года Силы обороны пересекли государственную границу и начали наступательную операцию в Курской области с целью предотвращения вторжения РФ в Сумскую область и защиты жителей от воздушных атак.

По состоянию на конец августа украинские силы удерживали примерно 1 100 кв. км территории и более сотни населенных пунктов в Курской области.

Однако в результате российского контрнаступления к концу 2024 года подконтрольная ВСУ территория сократилась до около 460 кв. км.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал об около 80 тыс. потерь российских солдат на Курском направлении.

Читайте также
Разведка Великобритании: КНДР потеряла более 6 тысяч солдат в боях на Курском направлении
Сколько военных потеряла КНДР на Курском направлении

Связанные темы:

Война в УкраинеКурськРосійська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь