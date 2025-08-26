Кремль ищет крайних за курский провал: задержан ряд чиновников — ISW
В России правоохранители задержали нескольких чиновников из руководства трех приграничных с Украиной областей.
Их обвиняют в прорыве ВСУ в Курскую область в августе 2024 года.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Ряд чиновников в РФ задержали за курский провал
В понедельник, 25 августа, российские правоохранители задержали исполняющего обязанности заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова.
Задержание произведено в рамках расследования дела о присвоении средств, направленных на строительство укреплений в пограничной зоне Белгородской области.
Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что Базаров присвоил один миллиард рублей (около $12,4 млн).
В Институте отметили, что по аналогичным обвинениям правоохранители задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, бывшего заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко и бывшего заместителя губернатора Белгородской области Рустема Зайнуллина.
Кроме того, Путин показательно уволил министра транспорта России и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта 7 июля — незадолго до его вероятного самоубийства в тот же день.
— В ISW по-прежнему убеждены, что эти аресты и кадровые перестановки являются частью скоординированных усилий Кремля сделать чиновников приграничных областей крайними за провал России в отражении украинского прорыва в Курскую область в августе 2024 года, — говорится в отчете.
Институт также предполагает, что Кремль пытается переложить вину на местных чиновников за неспособность остановить украинские рейды через границу в Белгородской области в 2023 и 2024 годах.
Напомним, 6 августа 2024 года Силы обороны пересекли государственную границу и начали наступательную операцию в Курской области с целью предотвращения вторжения РФ в Сумскую область и защиты жителей от воздушных атак.
По состоянию на конец августа украинские силы удерживали примерно 1 100 кв. км территории и более сотни населенных пунктов в Курской области.
Однако в результате российского контрнаступления к концу 2024 года подконтрольная ВСУ территория сократилась до около 460 кв. км.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал об около 80 тыс. потерь российских солдат на Курском направлении.