Кремль шукає крайніх за курський провал, затримано низку чиновників – ISW

У Росії правоохоронці затримали кількох чиновників з керівництва трьох прикордонних з Україною областей.

Їх звинувачують у прориві ЗСУ в Курську область у серпні 2024 року.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У понеділок, 25 серпня, російські правоохоронці затримали виконувача обов’язків заступника губернатора Курської області Володимира Базарова.

Затримання здійснено у межах розслідування справи про привласнення коштів, спрямованих на будівництво укріплень у прикордонній зоні Бєлгородської області.

Виконувач обов’язків губернатора Курської області Олександр Хінштейн заявив, що Базаров привласнив один мільярд рублів (близько $12,4 млн).

В Інституті зазначили, що за аналогічними звинуваченнями правоохоронці затримали колишнього губернатора Курської області Олексія Смирнова, колишнього заступника губернатора Брянської області Миколу Симоненка та колишнього заступника губернатора Бєлгородської області Рустема Зайнулліна.

Крім того, президент Путін показово звільнив міністра транспорту Росії та колишнього губернатора Курської області Романа Старовойта 7 липня – незадовго до його ймовірного самогубства того ж дня.

— В ISW надалі переконані, що ці арешти та кадрові перестановки є частиною скоординованих зусиль Кремля зробити чиновників прикордонних областей крайніми за провал Росії у відбитті українського прориву в Курську область у серпні 2024 року, – йдеться у звіті.

Інститут також припускає, що Кремль намагається перекласти провину на місцевих чиновників за нездатність зупинити українські рейди через кордон у Бєлгородській області в 2023 та 2024 роках.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року Сили оборони перетнули державний кордон і розпочали наступальну операцію в Курській області з метою запобігання вторгненню РФ у Сумську область та захисту жителів від повітряних атак.

Станом на кінець серпня українські сили утримували приблизно 1 100 квадратних км території та понад сотню населених пунктів у Курській області.

Однак внаслідок російського контрнаступу, до кінця 2024 року підконтрольна ЗСУ територія скоротилася до близько 460 квадратних км.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв про близько 80 тис. втрат російських солдатів на Курському напрямку.