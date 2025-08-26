Член Совета по определению политической целесообразности Ирана Сейед Мохаммад Садр заявил, что Россия в июне 2025 года, когда было 12-дневное противостояние с Израилем, передала Тель-Авиву данные о расположении иранских систем ПВО.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины во вторник, 26 августа.

РФ способствовала нападению Израиля на Иран — разведка

Иранский политик заявил, что такой шаг со стороны России свидетельствует о бесполезности так называемого стратегического союза с Москвой.

Российская Федерация осудила нападение Израиля на Иран только на словах, но фактически способствовала ему, утверждает Сейед Мохаммад Садр.

По его мнению, этот инцидент подчеркнул хрупкость партнерства, где экономические связи не гарантируют политической лояльности.

В Службе внешней разведки Украины утверждают, что амбициозные планы России и Ирана оказались под угрозой.

Там отмечают, что историческое недоверие, подкрепленное современными конфликтами интересов, делает иллюзорным так называемый союз двух режимов.

Как отмечают в разведке, теперь Россия теряет не только Иран, но и статус глобального игрока на Ближнем Востоке.

