Член Ради з визначення політичної доцільності Ірану Сейєд Мохаммад Садр заявив, що Росія у червні 2025 року, коли було 12-денне протистояння з Ізраїлем, передала Тель-Авіву дані про розташування іранських систем ППО.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України у вівторок, 26 серпня.

РФ сприяла нападу Ізраїлю на Іран – розвідка

Іранський політик заявив, що такий крок з боку Росії свідчить про марність так званого стратегічного союзу з Москвою.

Зараз дивляться

Російська Федерація засудила напад Ізраїлю на Іран лише на словах, але фактично сприяла йому, стверджує Сейєд Мохаммад Садр.

На його думку, цей інцидент засвідчив крихкість партнерства, де економічні зв’язки не гарантують політичної лояльності.

У Службі зовнішньої розвідки України стверджують, що амбітні плани Росії та Ірану опинилися під загрозою.

Там наголошують, що історична недовіра, підкріплена сучасними конфліктами інтересів, робить ілюзорним так званий союз двох режимів.

Як зазначають у розвідці, тепер Росія втрачає не лише Іран, а й статус глобального гравця на Близькому Сході.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.