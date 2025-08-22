Беларусь может помочь Ирану восстановить системы ПВО и РЭБ – разведка

Иран заинтересован в восстановлении своих оборонных систем, в частности ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, поврежденных во время войны с Израилем, используя для этого Беларусь.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Как Израиль может использовать Беларусь для восстановления вооружения

По данным украинской разведки, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 20 августа встретился в Минске с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

Формально переговоры касались торговли, инвестиций, промышленных проектов и сотрудничества в сфере науки и образования.

Однако для Тегерана ключевым вопросом стала возможность восстановления систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, серьезно поврежденных во время недавней войны с Израилем.

Беларусь, в отличие от России, менее ограничена санкциями в военно-технической сфере и может стать каналом для восстановления оборонных мощностей Ирана.

Дополнительно Тегеран заинтересован в решении острого дефицита электрогенерации и сельскохозяйственной техники.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по военным и ядерным объектам Ирана, ликвидировав ряд высокопоставленных командиров и ученых в сфере атомной энергетики.

В ответ Тегеран начал ежедневные ракетные обстрелы. 22 июня к конфликту присоединились США, атаковав три ключевых ядерных объекта Ирана.

Президент Дональд Трамп заявил о полном уничтожении ядерной программы Тегерана. Однако, по данным разведки, Иран накануне ударов вывез часть обогащенного урана.

