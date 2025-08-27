Экспорт российской сырой нефти падает из-за атак украинских беспилотников и введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары из Индии.

Падение экспорта сырой нефти РФ

Как сообщает Bloomberg, данные отслеживания танкеров показывают, что еженедельные отгрузки российской нефти упали на 320 тыс. баррелей в сутки, по состоянию на 24 августа.

Объемы отгрузки нефти сократились до самого низкого уровня за четыре недели — 2,72 млн баррелей в сутки.

В результате экспортные поступления России уменьшились на $110 млн (9%) и составили $1,11 млрд против $1,22 млрд неделей ранее, что связано со снижением объемов и небольшим падением цен.

За неделю до 24 августа количество отгруженной нефти сократилось до 19,07 млн баррелей на 25 танкерах, тогда как неделей ранее было отправлено 21,3 млн баррелей на 28 судах.

Средний показатель отгрузок за четыре недели составил 3,06 млн баррелей в сутки, тогда как за последнюю неделю объем снизился до месячного минимума — 2,72 млн.

Издание отмечает, что поставки на азиатские рынки (вместе с категорией неизвестное направление) снизились до 2,62 млн баррелей в сутки — самого низкого уровня с февраля.

В тот же период отгрузки в Турцию выросли до 370 тыс. баррелей в сутки, что стало самым высоким показателем за два месяца, а в Сирию — до 70 тыс. баррелей.

В издании обратили внимание, что увеличение американским президентом Дональдом Трампом импортных пошлин США на товары из Индии вдвое до 50%, введенное из-за закупок Нью-Дели российской нефти, наносит удар по поставкам сырой нефти из Москвы, хотя неясно, как долго сохранится эта тенденция.

Там добавили, что президент США неоднократно заявлял, что усилит санкции против Москвы, если она не сможет договориться о прекращении огня в Украине, однако эти заявления пока ни к чему не привели.

