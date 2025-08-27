Експорт російської сирої нафти падає через атаки українських безпілотників і запроваджені мита президента США Дональда Трампа на товари з Індії.

Падіння експорту сирої нафти РФ

Як повідомляє Bloomberg, дані відстеження танкерів показують, що щотижневі відвантаження російської нафти впали на 320 тис. барелів на добу, станом на 24 серпня.

Обсяги відвантаження нафти скоротилися до найнижчого рівня за чотири тижні – 2,72 млн барелів на добу.

Зараз дивляться

Внаслідок цього експортні надходження Росії зменшилися на $110 млн (9%) і склали $1,11 млрд проти $1,22 млрд тижнем раніше, що пов’язано зі зниженням обсягів і невеликим падінням цін.

У тиждень до 24 серпня кількість відвантаженої нафти скоротилася до 19,07 млн барелів на 25 танкерах, тоді як тижнем раніше було відправлено 21,3 млн барелів на 28 суднах.

Середній показник відвантажень за чотири тижні становив 3,06 млн барелів на добу, тоді як за останній тиждень обсяг знизився до місячного мінімуму – 2,72 млн.

Видання зазначає, що постачання на азійські ринки (разом із категорією невідомий напрямок) знизилися до 2,62 млн барелів на добу – найнижчого рівня від лютого.

У той же період відвантаження до Туреччини зросли до 370 тис. барелів на добу, що стало найвищим показником за два місяці, а до Сирії – до 70 тис. барелів.

У виданні звернули увагу, що збільшення американським президентом Дональдом Трампом імпортних мит США на товари з Індії вдвічі до 50%, введене через закупівлі Нью-Делі російської нафти, завдає ударів по постачанню сирої нафти з Москви, хоча неясно, як довго збережеться ця тенденція.

Там додали, що президент США неодноразово заявляв, що посилить санкції проти Москви, якщо вона не зможе домовитися про припинення вогню в Україні, проте ці заяви поки що ні до чого не призвели.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.