Гарантии безопасности для Украины будут состоять из двух уровней — Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал два уровня гарантий безопасности для Украины.

Два уровня гарантий безопасности для Украины

Гарантии безопасности для Украины будут состоять из двух уровней, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

– Во-первых, я соглашусь, что Украина, США и Европа работают вместе, совместно. И мы говорим о гарантиях безопасности. Мы думаем, что будет два уровня.

Сейчас смотрят

На первом уровне будет собственно установление какого-то мирного соглашения или прекращение огня, или сочетание и того, и другого, — сообщил он во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Таким образом, первый уровень будет для того, чтобы Вооруженные Силы Украины были максимально усилены, чтобы они могли выдержать любые трудности, сказал Рютте.

Генсек НАТО отметил, что второй уровень гарантии безопасности – это то, что предоставит США и Европа, и относительно этого идет работа.

– И, как мы все знаем, Будапештский меморандум и Минские переговоры также не привели к настоящим гарантиям. И, верно, новые наши гарантии не должны быть таковыми. Мы работаем вместе – Украина, Европа и Соединенные Штаты, чтобы такие гарантии были такого уровня, чтобы Владимир Владимирович, сидя в Москве, никогда даже не подумал нападать на Украину снова, – подчеркнул Рютте.

Напомним, что 22 августа президент Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте встретились в Киеве и обсудили совместные шаги для приближения завершения войны, в частности вопросы гарантий безопасности.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.