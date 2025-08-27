Президент США Дональд Трамп объявил о введении 50% пошлин на индийские товары в ответ на закупку страной российской нефти.

Это сделало их самыми высокими пошлинами в Азии и резко изменило курс Вашингтона, который на протяжении десятилетий пытался укреплять партнерство с Нью-Дели.

Пошлины США для Индии – какими будут последствия

Новые пошлины, которые уже вступили в силу, удвоили предыдущие 25%. Они охватывают более 55% индийского экспорта в Соединенные Штаты – главный рынок сбыта страны.

Это сильнее всего ударит по трудоемким отраслям, в частности по текстильной и ювелирной промышленности. В то же время ключевые товары, такие как электроника и фармацевтические препараты, останутся незатронутыми, что временно защитит масштабные инвестиции Apple в индийские заводы.

Аналитики прогнозируют, что Индия может потерять конкурентоспособность по сравнению с Китаем и Вьетнамом. По оценкам Citigroup Inc., повышение пошлин представляет риск в 0,6–0,8 процентного пункта для ежегодного роста ВВП Индии.

Правительство Моди пообещало “реформы нового поколения” и поддержку секторов, которые больше всего пострадают от пошлин. В частности, рассматривается масштабная налоговая реформа и меры по защите текстильной и обувной отраслей.

Причины решения Трампа

Дональд Трамп заявил, что закупка Индией российской нефти финансирует войну Владимира Путина против Украины.

Нью-Дели ответил, что считает действия США “несправедливыми, неоправданными и необоснованными” и настаивает, что сотрудничество с Москвой стабилизирует энергетические рынки.

Напряженность в отношениях также связана с заявлениями Трампа о его роли в якобы посредничестве во время индо-пакистанского конфликта в мае. Президент США утверждал, что позвонил Моди и помог предотвратить ядерную войну, но индийское правительство опровергает эти утверждения.

Обострение отношений с Вашингтоном подталкивает Индию к более тесному сотрудничеству в рамках БРИКС. Ожидается, что премьер Моди уже на следующей неделе посетит Китай впервые за семь лет для встречи с Си Цзиньпином. Между тем Индия и Россия договорились нарастить товарооборот на 50% и довести его до $100 млрд за пять лет.

Источник : Bloomberg

