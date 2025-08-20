Індія відновила закупівлю російської нафти попри тиск США – Bloomberg

Державні нафтопереробні заводи Індії після короткої перерви знову почали купувати російську нафту, попри підвищення тарифів на торгівлю та шквал критики з боку представників адміністрації Трампа.

Про це пише агентство Bloomberg.

НПЗ Індії збільшують закупівлі російської нафти

Протягом останніх двох днів переробні підприємства, зокрема Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp., придбали кілька партій російської нафти марки Urals. Про це видання пише, посилаючись на обізнаних трейдерів.

Вони додали, що постачання будуть здійснені у вересні та жовтні.

На початку цього місяця державні нафтопереробні заводи призупинили закупівлю нафти марки Urals після того, як президент США Дональд Трамп вказав на роль Індії в торгівлі російською нафтою, погрожуючи економічними санкціями.

Наприкінці липня Нью-Делі попросив переробників розробити плани відмови від нафти виробників ОПЕК+ на випадок припинення постачань.

За даними трейдерів, знижка на російську нафту марки Urals, що постачається з західних портів країни, зросла до $2,50 за барель порівняно з нафтою марки Dated Brent, водночас у липні було $1.

Вони кажуть, це, ймовірно, стало додатковим стимулом для індійських нафтопереробних заводів повернутися до купівлі цієї марки нафти.

