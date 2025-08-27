Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 50% мит на індійські товари у відповідь на закупівлю країною російської нафти.

Це зробило їх найвищими митами в Азії та різко змінило курс Вашингтона, який протягом десятиліть намагався зміцнювати партнерство з Нью-Делі.

Мита США для Індії – якими будуть наслідки

Нові мита, що вже набули чинності, подвоїли попередні 25%. Вони охоплюють понад 55% індійського експорту до Сполучених Штатів – головного ринку збуту країни.

Зараз дивляться

Найсильніше це вдарить по трудомістких галузях, зокрема текстильній та ювелірній. Водночас ключові товари, як-от електроніка та фармацевтичні препарати, залишилися без змін, що тимчасово захищає масштабні інвестиції Apple в індійські заводи.

Аналітики прогнозують, що Індія може втратити конкурентоспроможність порівняно з Китаєм та В’єтнамом. За оцінками Citigroup Inc., підвищення мит становить ризик у 0,6–0,8 процентного пункту для щорічного зростання ВВП Індії.

Уряд Моді пообіцяв “реформи нового покоління” й підтримку секторів, які найбільше постраждають від мит. Зокрема, розглядається масштабна податкова реформа та заходи для захисту текстильної й взуттєвої галузей.

Причини рішення Трампа

Дональд Трамп заявив, що закупівля Індією російської нафти фінансує війну Володимира Путіна проти України.

Нью-Делі відповів, що вважає дії США “несправедливими, невиправданими й необґрунтованими” та наполягає, що співпраця з Москвою стабілізує енергетичні ринки.

Напруга у відносинах також пов’язана з заявами Трампа про його роль у нібито посередництві під час індо-пакистанського конфлікту у травні. Президент США стверджував, що зателефонував Моді й допоміг уникнути ядерної війни, однак індійський уряд ці твердження спростовує.

Загострення з Вашингтоном підштовхує Індію до тіснішої співпраці в межах БРІКС. Очікується, що прем’єр Моді вже наступного тижня відвідає Китай уперше за сім років для зустрічі з Сі Цзіньпіном. Тим часом Індія й Росія домовилися наростити товарообіг на 50% і довести його до $100 млрд за п’ять років.

Джерело : Bloomberg

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.