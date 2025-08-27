Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на этой неделе встретится с представителями Украины в Нью-Йорке, назвав это важным сигналом.

Об этом он сказал в эфире программы Special Report with Bret Baier на телеканале Fox News.

В Нью-Йорке готовится встреча команд США и Украины

— На этой неделе я встречаюсь с украинцами. То есть я встречусь с ними на этой неделе в Нью-Йорке, и это важный сигнал. Мы ежедневно ведем переговоры с россиянами. Я думаю, что скоро мы сможем увидеть двустороннюю встречу, — подчеркнул спецпосланник Дональда Трампа.

По его словам, Вашингтон продолжает переговоры с Москвой, поскольку США стремятся положить конец этой войне.

Виткофф также высказал мнение о том, что к этому также стремится глава Кремля Владимир Путин, отметив, что “это очень сложный конфликт”.

На днях президент Владимир Зеленский также говорил, что в конце недели должна состояться встреча украинской и американской команд для обсуждения возможности будущих переговоров между Украиной и РФ о мире.

Источник : Fox News

