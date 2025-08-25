Укр Рус
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Зеленский анонсировал встречу представителей Украины и США в конце недели

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

В конце недели должна состояться встреча украинской и американской команд для обсуждения возможности будущих переговоров между Украиной и РФ о мире.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Киеве.

Украина и США готовятся ко встрече

– Сегодня состоится встреча с Келлогом, чтобы продолжить обсуждение этой темы и подготовиться к возможной будущей встрече с российской стороной. В конце недели состоится встреча между украинской и американской командами. Соответственно, с людьми, о которых вы упомянули, или некоторыми из этих людей (речь идет о спецпредставителе США Стиве Уиткоффе, госсекретаре США Марко Рубио и вице-президенте Джей Ди Вэнсе, – Ред.), – сказал Зеленский.

По его словам, в течение недели будет “много работы”.

Президент также отметил, что 24 августа глава ОП Андрей Ермак общался с госсекретарем Рубио и другими партнерами.

Сегодня, по его словам, ожидается разговор украинского военного руководства с партнерами, в среду состоится NSA meeting.

– Мне кажется, что у нас будет план, базовый план по гарантиям безопасности. Я думаю, что для деталей еще нужно время. После этого хотелось бы узнать у американской стороны, готовы ли россияне к конфигурации, которая была предложена Америкой и поддержана Украиной в присутствии европейских лидеров – двусторонняя, а затем трехсторонняя встреча, – сказал он.

Напомним, 15 августа президент США Дональд Трамп встретился с российским диктатором Путиным. А 18 августа принял в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров.

После переговоров он заявил, что работает над организацией двусторонней встречи между Путиным и Зеленским, а затем — трехсторонней встречи, в которой примет участие и он сам.

Володимир Зеленський

