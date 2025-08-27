Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що цього тижня зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку, назвавши це важливим сигналом.

Про це він сказав в ефірі програми Special Report with Bret Baier на телеканалі Fox News.

В Нью-Йорку готується зустріч команд США і України

– Цього тижня я зустрічаюся з українцями. Тож я зустрінуся з ними цього тижня в Нью-Йорку, і це важливий сигнал. Ми щодня ведемо переговори з росіянами. Я думаю, що скоро ми зможемо побачити двосторонню зустріч, – наголосив спецпосланець Дональда Трампа.

За його словами, Вашингтон продовжує переговори з Москвою, оскільки США прагнуть покласти край цій війні.

Віткофф також висловив думку про те, що цього також прагне очільник Кремля Володимир Путін, зауваживши, що “це дуже складний конфлікт”.

Днями президент Володимир Зеленський також говорив, що наприкінці тижня має відбутися зустріч української та американської команд для обговорення можливості майбутніх переговорів між Україною та РФ щодо миру.

Джерело : Fox News

