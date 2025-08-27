Евросоюз рассматривает возможность введения вторичных санкций, чтобы помешать третьим странам помогать России обходить ограничения.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

ЕС рассматривает вторичные санкции против РФ

Сейчас ЕС работает над 19-м пакетом санкций, который, как ожидается, сосредоточится главным образом на россиянах — похитителях украинских детей.

Сейчас смотрят

Этот вопрос вызвал интерес у президента США Дональда Трампа во время его последней встречи с европейскими лидерами в Белом доме, которая была посвящена войне.

Министры иностранных дел ЕС встретятся в Копенгагене на этой неделе. По данным источников, на встрече планируется обсуждение ряда возможных мер.

Ожидается, что министры обсудят применение так называемого инструмента противодействия обходу санкций, который был одобрен в 2023 году, но до сих пор не использовался.

Этот механизм может запрещать экспорт, поставку или передачу определенных товаров третьим странам, которые считаются участниками обхода санкций.

Министры также рассматривают возможность введения дополнительных санкций против российских нефтяной, газовой и финансовой отраслей, а также дальнейших ограничений на импорт и экспорт российских товаров.

Обсуждения будут проходить в формате неофициальных консультаций и не будут сосредоточены исключительно на новом пакете санкций.

ЕС избегал введения вторичных санкций, особенно из-за недавней критики этой политики со стороны администрации Трампа.

Однако при подготовке нового пакета санкций против России, который должен быть готов через несколько недель, ЕС достиг предела того, что можно эффективно применить в качестве прямых санкций против Москвы.

Трамп ввел так называемые вторичные тарифы для наказания Индии за закупку российской нефти, что считается косвенной поддержкой войны РФ против Украины.

Хотя европейские союзники просили Трампа ввести дополнительные меры против России, США пока воздерживаются от принятия более широкого пакета жестких санкций.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.