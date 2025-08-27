Євроcоюз розглядає можливість введення вторинних санкцій, щоб завадити третім країнам допомагати Росії обходити санкції.

Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

ЄС розглядає вторинні санкції проти РФ

Зараз ЄС працює над 19-м пакетом санкцій, який, як очікується, зосередиться головним чином на росіянах – викрадачах українських дітей.

Це питання викликало інтерес у президента США Дональда Трампа під час його останньої зустрічі з європейськими лідерами у Білому домі, що була присвячена війні.

Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться у Копенгагені на цьому тижні. За даними джерел, на зустрічі планується обговорення низки можливих заходів.

Очікується, що міністри обговорять застосування так званого інструменту протидії обходу санкцій, який було схвалено у 2023 році, але який досі не використовувався.

Цей механізм може забороняти експорт, постачання або передачу певних товарів третім країнам, які вважаються учасниками обходу санкцій.

Міністри також розглядають можливість запровадження додаткових санкцій проти російських нафтової, газової та фінансової галузей, а також подальших обмежень на імпорт і експорт російських товарів.

Обговорення проходитимуть у форматі неофіційних консультацій і не будуть зосереджені виключно на новому пакеті санкцій.

ЄС уникав введення вторинних санкцій, особливо через недавню критику цієї політики з боку адміністрації Трампа.

Проте під час підготовки нового пакету санкцій проти Росії, який має бути готовий за кілька тижнів, ЄС досяг межі того, що можна ефективно застосувати як прямі санкції проти Москви.

Трамп запровадив так звані вторинні тарифи для покарання Індії за закупівлю російської нафти, що вважається непрямою підтримкою війни РФ проти України.

Хоча європейські союзники просили Трампа ввести додаткові заходи проти Росії, США поки утримуються від ухвалення ширшого пакету жорстких санкцій.

