Бывший министр здравоохранения Польши Адам Недзельский получил травмы в результате избиения двумя мужчинами в Седльце — нападавшие выражали недовольство политикой чиновника во время пандемии.

Об этом сообщает Politico.

Нападение на бывшего министра здравоохранения Польши Адама Недзельского: что известно

Бывший министр здравоохранения Польши Адам Недзельский был госпитализирован в Воеводскую больницу в Седльце после того, как его избили двое мужчин.

Сейчас смотрят

По данным следствия, инцидент произошел возле местного ресторана в среду, 27 августа 2025 года.

Известно также, что перед тем, как применить силу, нападавшие угрожали и оскорбляли экс-министра, вероятнее всего из-за решений времен пандемии.

— Несколько часов назад я стал жертвой жестокого нападения. Меня избили двое мужчин, которые кричали “Смерть предателям родины”. Они ударили меня по лицу и били ногами, когда я лежал на земле, — рассказал Недзельский.

Пострадавшего осмотрели и выписали из больницы в тот же день, поскольку медики не обнаружили серьезных травм.

Впоследствии правоохранители нашли и задержали подозреваемых. Премьер-министр Польши Дональд Туск резко осудил нападение и пообещал, что задержанные попадут в тюрьму.

Напомним, что Недзельский возглавлял министерство здравоохранения с 2020 по 2023 год и играл ключевую роль во внедрении карантинных ограничений и вакцинальных кампаний.

Он считает нападение следствием языка ненависти и решений лишить его государственной охраны, несмотря на многочисленные угрозы.

В прошлом году экс-министр получил приговор за разглашение конфиденциальной информации, к которой он имел доступ – его приговорили к трем месяцам лишения свободы с отсрочкой на два года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.