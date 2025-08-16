В Харькове задержали мужчину за нападение с ножом на сотрудников полиции и ТЦК
Правоохранители задержали 36-летнего жителя Харькова, который напал с ножом на полицейского и трех сотрудников территориального центра комплектования.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Нападение на полицейского и сотрудников ТЦК в Харькове: что известно
Инцидент произошел 14 августа около 22:15, когда правоохранитель вместе с представителями районного ТЦК проводили оповещение военнообязанных о мобилизационных мероприятиях во время военного положения.
Полицейский подошел к мужчине для обычной проверки документов, но тот внезапно вытащил нож и нанес удар в височную область правоохранителя, даже не дождавшись начала разговора.
После нападения на полицейского мужчина нанес ножевые ранения трем сотрудникам ТЦК.
Один получил удары в голову и руку, второй — в голову и подключичную область, третий — в область туловища.
После нападения подозреваемый пытался скрыться через дворовую территорию, но правоохранители быстро установили его местонахождение и задержали.
В настоящее время фигуранту дела предъявлены обвинения в покушении на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 348 УК Украины) и в покушении на умышленное убийство двух или более лиц в связи с выполнением служебных обязанностей.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Все пострадавшие госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.