Официально начался процесс закрытия Агентства США по международному развитию (USAID), сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

Рубио о начале процесса закрытия USAID

По словам госсекретаря США, с января удалось сэкономить налогоплательщикам десятки миллиардов долларов.

— А после передачи небольшого набора основных программ в Государственный департамент, USAID официально переходит в режим ликвидации, – написал Рубио в соцсети X.

Он пояснил, что ликвидацией будет заниматься директор административно-бюджетного управления США Рассел Воут.

USAID – независимое американское правительственное агентство, созданное Конгрессом в 1961 году и насчитывавшее по всему миру около 10 тыс. работников. Это основное подразделение правительства США по оказанию международной помощи. В прошлом году в тройку крупнейших получателей помощи вошли Украина, Эфиопия и Иордания.

USAID, в частности, финансировал программы по поддержке правозащиты и демократии, что вызывало недовольство в авторитарных странах и их обвинения во “вмешательстве во внутреннюю политику”.

Напомним, что Трамп одним из первых своих указов после вступления на должность президента заморозил программы иностранной помощи США. Работа агентства USAID была фактически остановлена.

Тогда программы иностранной помощи были заморожены на 90 дней. Президент США поручил Рубио убедиться, что “доллары налогоплательщиков используются для укрепления, повышения безопасности и процветания Америки”.

Ранее госсекретарь США сообщил, что с 1 июля USAID официально прекращает администрирование программ зарубежной помощи.

