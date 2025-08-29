Офіційно розпочався процес закриття Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), повідомив держсекретар США Марко Рубіо.

Рубіо про початок процесу закриття USAID

За словами держсекретаря США, із січня вдалося заощадити платникам податків десятки мільярдів доларів.

– А після передачі невеликого набору основних програм до Державного департаменту, USAID офіційно переходить у режим ліквідації, – написав Рубіо у соцмережі X.

Він пояснив, що ліквідацією займатиметься директор адміністративно-бюджетного управління США Рассел Воут.

USAID – незалежне американське урядове агентство, створене Конгресом у 1961 році, яке налічувало по всьому світу близько 10 тис. працівників. Це основний підрозділ уряду США з надання міжнародної допомоги. Минулого року до трійки найбільших отримувачів допомоги увійшли Україна, Ефіопія та Йорданія.

USAID, зокрема, фінансував програми з підтримки правозахисту та демократії.

Нагадаємо, що Трамп одним із перших своїх указів після вступу на посаду президента заморозив програми іноземної допомоги США. Роботу агентства USAID було фактично зупинено.

Тоді програми іноземної допомоги було заморожено на 90 днів. Президент США доручив Рубіо переконатися, що “долари платників податків використовуються для зміцнення, підвищення безпеки та процвітання Америки”.

Раніше держсекретар США повідомив, що з 1 липня USAID офіційно припиняє адміністрування програм закордонної допомоги.

