ВСУ нанесли удары по Краснодарскому и Сызранскому НПЗ – Генштаб
В ночь на 30 августа Силы обороны Украины поразили Краснодарский и Сызранский нефтеперерабатывающие заводы в РФ. На местах попаданий зафиксированы многочисленные взрывы и пожары.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Взрывы и пожары на Краснодарском и Сызранском НПЗ в РФ: что известно
— В рамках снижения наступательного потенциала противника и осложнения поставок топлива к воинским частям оккупантов, в ночь на 30 августа подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили НПЗ Краснодарский (Краснодарский край, РФ), — говорится в сообщении.
По данным Генштаба, этот НПЗ производит светлые нефтепродукты объемом 3 млн тонн в год — бензины, дизель, авиационное топливо, которыми обеспечивает Вооруженные силы РФ.
Кроме того, этой ночью Силы беспилотных систем повторно поразили нефтеперерабатывающий завод Cызранский в Самарской области РФ.
Этот завод производит бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и битум, объемы переработки до августа 2025 года составляли 8,5 млн тонн в год.
— Фиксируется пожар в районе объекта. Результаты огневого поражения уточняются, — добавили в Генштабе.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 284-е сутки.
