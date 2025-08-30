В ночь на 30 августа Силы обороны Украины поразили Краснодарский и Сызранский нефтеперерабатывающие заводы в РФ. На местах попаданий зафиксированы многочисленные взрывы и пожары.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Взрывы и пожары на Краснодарском и Сызранском НПЗ в РФ: что известно

— В рамках снижения наступательного потенциала противника и осложнения поставок топлива к воинским частям оккупантов, в ночь на 30 августа подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили НПЗ Краснодарский (Краснодарский край, РФ), — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, этот НПЗ производит светлые нефтепродукты объемом 3 млн тонн в год — бензины, дизель, авиационное топливо, которыми обеспечивает Вооруженные силы РФ.

Кроме того, этой ночью Силы беспилотных систем повторно поразили нефтеперерабатывающий завод Cызранский в Самарской области РФ.

Этот завод производит бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и битум, объемы переработки до августа 2025 года составляли 8,5 млн тонн в год.

— Фиксируется пожар в районе объекта. Результаты огневого поражения уточняются, — добавили в Генштабе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 284-е сутки.

Источник : Генштаб ВСУ

