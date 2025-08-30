У ніч проти 30 серпня Сили оборони України уразили Краснодарський та Cизранський нафтопереробні заводи у РФ. На місцях влучань зафіксовано численні вибухи та пожежі.

Про цеи повідомили у Гереральному штабі ЗСУ.

Вибухи та пожежі на Краснодарському та Cизранському НПЗ в РФ: що відомо

– В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів, у ніч на 30 серпня підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили НПЗ Краснодарський (Краснодарский край, РФ), – мовиться у повідомленні.

За даними Генштабу, цей НПЗ виробляє світлі нафтопродукти об’ємом 3 млн тон на рік – бензини, дизель, авіаційне пальне, якими забезпечує Збройниі сили РФ.

Крім того, цієї ночі Сил безпілотних систем повторно уразили нафтопереробний завод Cизранський у Самарській області РФ.

Цей завод виробляє бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут та бітум, обсяги переробки до серпня 2025-го складали 8.5 млн тонн на рік.

– Фіксується пожежа в районі об’єкта. Результати вогневого ураження уточнюються, – додали в Генштабі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 284-ту добу.

Джерело : Генштаб ЗСУ

