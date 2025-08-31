Лидер Китая Си Цзиньпин во время двусторонней встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди подчеркнул важность укрепления индийско-китайской дружбы.

Об этом сообщает издание ANI.

Си Цзиньпин о важности дружбы между Индией и Китаем

По словам Си Цзиньпина, для обоих государств правильный выбор — быть друзьями, учитывая их исторические и культурные связи.

Он подчеркнул, что партнерство “между драконом и слоном” способствует успеху каждой из сторон.

Лидер КНР отметил, что Индия и Китай как древнейшие цивилизации и самые населенные страны мира несут общую ответственность за благосостояние, солидарность и прогресс.

Моди, в свою очередь, подтвердил готовность развивать отношения между странами на основе взаимного доверия, уважения и чувствительности.

Он отметил положительные сдвиги в вопросах пограничного урегулирования и мира после разведения войск, а также возобновление пешего паломнического путешествия Кайлаш Мансаровар Ятра и возобновление прямых авиарейсов между Индией и Китаем.

Премьер-министр также подчеркнул, что интересы 2,8 млрд граждан обоих государств тесно связаны с двусторонним сотрудничеством, которое будет способствовать и общему благосостоянию человечества.

Моди поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием, поздравил Китай с успешным председательством в ШОС и принял приглашение посетить страну.

Это был первый визит премьер-министра Индии в Китай за последние более семи лет.

Накануне переговоров в Китае премьер-министр Индии провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинский лидер подчеркнул необходимость прекращения огня со стороны России и отметил, что такая позиция Индии станет важным сигналом для Кремля.

Президент Украины также отметил, что Путин пытается ввести в заблуждение мировых лидеров, затягивая санкционное давление, но не делает никаких реальных шагов к миру.

Он призвал к совместным усилиям для того, чтобы заставить Россию прекратить войну.

В соцсетях Зеленский добавил, что проинформировал Моди и о результатах переговоров в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и европейскими партнерами.

