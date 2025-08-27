На следующей неделе лидер Китая Си Цзиньпин проведет региональный форум по безопасности с участием более 20 мировых лидеров, что станет демонстрацией солидарности стран Глобального Юга и будет способствовать дипломатическим интересам России, которая находится под санкциями.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В Китай на форум приедут Моди и Путин

На саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 31 августа — 1 сентября в портовом городе Тяньцзинь, кроме российского диктатора Владимира Путина, приглашены лидеры стран Центральной Азии, Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии.

Для участия в мероприятии впервые за семь лет в Китай прибудет премьер-министр Индии Нарендра Моди. Представители посольства РФ в Нью-Дели на прошлой неделе заявили, что Москва надеется на “длительные трехсторонние переговоры” с Китаем и Индией.

Эксперты считают, что Си стремится использовать саммит, чтобы продемонстрировать “начало постамериканского мирового порядка” и показать, что усилия Белого дома по сдерживанию Китая, Ирана, России и Индии с января не дали желаемого эффекта.

Саммит этого года станет крупнейшим со времени создания ШОС в 2001 году. Представитель китайского МИД утверждает, что организация превращается в “важную силу для формирования нового типа международных отношений”.

ШОС, сформированная шестью евразийскими странами, в настоящее время насчитывает десять постоянных членов и 16 стран-наблюдателей и партнеров по диалогу, а ее деятельность охватывает безопасность, борьбу с терроризмом, экономическое и военное сотрудничество.

Аналитики отмечают, что, несмотря на расширение, блок не достиг значительных практических результатов, а Китай делает акцент на визуальной демонстрации солидарности Глобального Юга против США на фоне геополитической нестабильности.

По данным Reuters, недавнее сближение Индии и Китая после пяти лет напряженности и давления США на Нью-Дели формируют ожидания позитивных переговоров между Си и Моди на полях саммита. Индия планирует обсудить торговлю, транспорт, суверенитет и территориальную целостность, а также провести двусторонние встречи.

Ожидается, что стороны договорятся о дальнейших шагах по демаркации границы, смягчению торговых и визовых ограничений, сотрудничеству в новых отраслях, включая климат, а также развитию контактов на уровне правительств и граждан.

Хотя существенных политических заявлений на саммите не ожидают, эксперты отмечают, что влияние ШОС на страны Глобального Юга не стоит недооценивать. После саммита Моди вернется в Индию, а Путин останется в Пекине на военный парад ко Дню Победы, что станет редким длительным визитом диктатора за пределы России.

