Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час двосторонньої зустрічі з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді наголосив на важливості зміцнення індійсько-китайської дружби.

Про це повідомляє видання ANI.

Сі Цзіньпін про важливість дружби між Індією та Китаєм

За словами Сі Цзіньпіна, для обох держав правильний вибір — бути друзями, враховуючи їхні історичні та культурні зв’язки.

Він наголосив, що партнерство “між драконом і слоном” сприяє успіху кожної зі сторін.

Лідер КНР зазначив, що Індія та Китай як найдавніші цивілізації та найбільш населені країни світу мають спільну відповідальність за добробут, солідарність та прогрес.

Моді зі свого боку підтвердив готовність розвивати відносини між країнами на основі взаємної довіри, поваги та чутливості.

Він відзначив позитивні зрушення у питаннях прикордонного врегулювання та миру після розведення військ, а також відновлення пішої паломницької подорожі Кайлаш Мансаровар Ятра і відновлення прямих авіарейсів між Індією та Китаєм.

Прем’єр-міністр також наголосив, що інтереси 2,8 млрд громадян обох держав тісно пов’язані з двосторонньою співпрацею, яка сприятиме загальному добробуту людства.

Моді подякував Сі Цзіньпіну за теплий прийом, привітав Китай із успішним головуванням у ШОС та прийняв запрошення відвідати країну.

Це був перший візит прем’єр-міністра Індії до Китаю за останні понад сім років.

Напередодні переговорів у Китаї прем’єр-міністр Індії провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Український лідер наголосив на необхідності припинення вогню з боку Росії та наголосив, що така позиція Індії стане важливим сигналом для Кремля.

Президент України також зазначив, що Путін намагається ввести в оману світових лідерів, затягуючи санкційний тиск, але не робить жодних реальних кроків до миру.

Він закликав до спільних зусиль задля того, щоб змусити Росію припинити війну.

У соцмережах Зеленський додав, що поінформував Моді й про результати переговорів у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом та європейськими партнерами.

