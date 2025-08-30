Прем’єр-міністр уряду хуситів Ахмед аль-Рахаві загинув унаслідок удару Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Загибель прем’єра хуситів і кількох посадовців

Як повідомляє видання Politico, напад на Аль-Рахаві та членів його уряду стався 28 серпня під час чергового засідання, де обговорювали підсумки річної роботи.

У заяві хусити визнали, що разом із главою уряду загинули кілька міністрів. Крім того, частина урядовців дістали поранення, зокрема тяжкі.

За даними ЗМІ, Аль-Рахаві був прем’єр-міністром уряду хуситів із серпня 2024 року.

Нещодавно Армія оборони Ізраїлю повідомила, що її військові завдали удару по військових об’єктах хуситів у Сані, столиці Ємену.

Авіаудар Ізраїлю 28 серпня збігся з показом промови лідера хуситів на їхньому телеканалі, в якій пролунали обіцянки помсти. За інформацією AP, хуситські чиновники зібралися спеціально, щоб подивитися цей запис.

Хусити вже тривалий час здійснюють атаки на Ізраїль. Їхні ракетно-дронові удари посилилися після відновлення бойових дій Ізраїлем проти угруповання ХАМАС (визнаного терористичним у США, ЄС, Німеччині та більшості країн Заходу) у секторі Гази.

Лідери хуситів заявляють, що удари триватимуть, поки ізраїльська армія не припинить операції в секторі Гази.

