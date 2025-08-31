Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що сьогодні роль Китаю у підтримці мультилатералізму є фундаментальною.

Про це він сказав голові КНР Сі Цзіньпіну під час зустрічі на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), що розпочинається у Тяньцзіні, повідомляє Укрінформ.

Гутерреш про внесок Китаю у підтримку міжнародного права

— Китай зробив значний внесок у захист міжнародного права та забезпечення верховенства міжнародного права, і в цей момент, коли мультилатералізм (багатосторонні відносини між державами. – Ред.) перебуває під вогнем критики, підтримка Китаю є надзвичайно важливим елементом для збереження багатосторонності, – сказав Гутерреш.

За його словами, сьогодні можна побачити нові форми політики, які іноді важко зрозуміти і які більше схожі на шоу, ніж на серйозні дипломатичні зусилля, та в яких бізнес і політика іноді здаються змішаними.

— Роль Китайської Народної Республіки як фундаментальної опори багатосторонньої системи надзвичайно важлива, і ми дуже цінуємо та вдячні за це, – зазначив очільник ООН.

Голова КНР пообіцяв, що Китай завжди буде надійним партнером ООН і продовжуватиме забезпечувати стабільність і визначеність.

— Китай готовий поглиблювати співпрацю з Організацією Об’єднаних Націй, підтримує її центральну роль у міжнародних справах та продовжуватиме виконувати свої обов’язки з підтримки миру у світі, – заявив Сі.

Нагадаємо, що Гутерреш перебуває в Тяньцзіні на зустрічі понад 20 глав країн-учасниць і партнерів ШОС та 10 керівників міжнародних організацій, серед яких прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та російський лідер Путін.

Цьогорічний саміт ШОС у МЗС КНР назвали наймасштабнішим за всю історію організації.

