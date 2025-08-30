Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди накануне его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Китае.

Зеленский о разговоре с премьер-министром Индии

Как заявил Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, он поговорил с премьер-министром Индии именно о том, что сейчас происходит.

— Россия продолжает войну и убийства. Важно, что премьер-министр Индии поддержал необходимость прекращения огня. Тогда это будет четкий сигнал, что РФ готова к дипломатии. Рассчитываем, что это будет звучать на встречах в Китае, — пояснил президент.

Зеленский подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин только морочит голову лидерам и втягивает их в соучастники.

Как объяснил президент Украины, Путин отвергает угрозу санкций, откладывая их таким образом, но больше ничего его не интересует. Важно, чтобы удалось вместе дожать Россию до прекращения войны, сказал глава государства.

В отдельном сообщении в соцсетях Владимир Зеленский добавил, что проинформировал Моди о переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне с участием европейских лидеров.

По его мнению, это был продуктивный и важный разговор, общее видение партнеров о том, как достичь реального мира. Украина подтвердила, что готова к встрече с российским лидером, отметил президент.

— Прошло почти две недели. За это время, когда Россия должна была готовиться к дипломатии, Москва не дала ни одного положительного сигнала. Только нанесла циничные удары по гражданским объектам и убила десятки наших людей. Спасибо премьер-министру за слова соболезнования родным и близким погибших, — обратил внимание Зеленский.

Они скоординировали позиции Украины и Индии перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества.

Как отметил Зеленский, окончание этой войны должно начаться с безусловного прекращения огня и необходимой тишины. Эту позицию понимают и поддерживают все, подчеркнул президент.

Он считает, что невозможно предметно говорить о мире тогда, когда украинские города и общины находятся под постоянным огнем. Индия готова приложить необходимые усилия и передать соответствующий сигнал России и другим лидерам во время встреч на полях саммита, сказал глава государства.

Кроме того, политики обсудили двусторонние отношения Украины и Индии, подготовку к обмену визитами и проведение заседания Совместной межправительственной комиссии. По мнению Зеленского, есть потенциал, который можно реализовать. Президент добавил, что будет рад встретиться с премьер-министром Индии в ближайшее время.

Как недавно стало известно, на следующей неделе лидер Китая Си Цзиньпин проведет региональный форум по безопасности с участием более 20 мировых лидеров. На саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 31 августа — 1 сентября в Тяньцзине, приедут Путин и премьер-министр Нарендра Моди.

