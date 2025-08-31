Президент США Дональд Трамп подпишет указ, обязывающий избирателей проходить обязательную идентификацию.

О таком заявлении главы Соединенных Штатов сообщили в Reuters.

Новые требования Трампа к избирательному процессу

По информации издания, Трамп уже длительное время ставит под сомнение американскую избирательную систему и без доказательств утверждает, что его поражение в 2020 году Джо Байдену было связано с массовыми фальсификациями.

Президент и его союзники-республиканцы также выдвинули безосновательные заявления о массовом голосовании неграждан, что является незаконным и случается крайне редко.

— Удостоверение личности избирателей должно быть частью каждого голосования. Без исключений! Я издам соответствующий указ! Также не будет голосования по почте, за исключением тех, кто очень болен, и военных, находящихся вдали, — заявил Трамп.

В течение длительного времени Трамп настаивал на отказе от электронных избирательных машин, предлагая вернуться к бумажным бюллетеням и ручному подсчету голосов — процедуре, которую избирательные органы считают более трудоемкой, дорогой и менее точной по сравнению с автоматизированным подсчетом.

Ранее в августе Трамп пообещал выдать указ о прекращении использования почтовых бюллетеней и избирательных машин до промежуточных выборов 2026 года.

Выборы 3 ноября 2026 года станут первым общенациональным референдумом по внутренней и внешней политике Дональда Трампа со времени его возвращения в Белый дом в январе.

