Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Трамп анонсував указ про обов’язкове посвідчення особи на виборах
Нові вимоги Трампа до виборчого процесу
Президент і його союзники-республіканці також висунули безпідставні заяви про масове голосування негромадян, що є незаконним і трапляється вкрай рідко.
— Посвідчення особи виборців повинно бути частиною кожного голосування. Без винятків! Я видам відповідний указ! Також не буде голосування поштою, за винятком тих, хто дуже хворий, і військових, які перебувають далеко, – заявив Трамп.
Раніше в серпні Трамп пообіцяв видати указ про припинення використання поштових бюлетенів і виборчих машин до проміжних виборів 2026 року.
Вибори 3 листопада 2026 року стануть першим загальнонаціональним референдумом щодо внутрішньої та зовнішньої політики Дональда Трампа з часу його повернення до Білого дому в січні.
