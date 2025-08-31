Президент США Дональд Трамп підпише указ для зобов’язання виборців проходити обов’язкову ідентифікацію. Про таку заяву очільника Сполучених Штатів повідомили в Reuters.

Нові вимоги Трампа до виборчого процесу

За інформацією видання, Трамп уже тривалий час ставить під сумнів американську виборчу систему та без доказів стверджує, що його поразка у 2020 році Джо Байдену була пов’язана з масовими фальсифікаціями. Зараз дивляться

Президент і його союзники-республіканці також висунули безпідставні заяви про масове голосування негромадян, що є незаконним і трапляється вкрай рідко.

— Посвідчення особи виборців повинно бути частиною кожного голосування. Без винятків! Я видам відповідний указ! Також не буде голосування поштою, за винятком тих, хто дуже хворий, і військових, які перебувають далеко, – заявив Трамп.

Протягом тривалого часу Трамп наполягав на відмові від електронних виборчих машин, пропонуючи повернутися до паперових бюлетенів і ручного підрахунку голосів — процедури, яку виборчі органи вважають більш трудомісткою, дорогою та менш точною порівняно з автоматизованим підрахунком.

Раніше в серпні Трамп пообіцяв видати указ про припинення використання поштових бюлетенів і виборчих машин до проміжних виборів 2026 року.

Вибори 3 листопада 2026 року стануть першим загальнонаціональним референдумом щодо внутрішньої та зовнішньої політики Дональда Трампа з часу його повернення до Білого дому в січні.

