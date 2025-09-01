Лидер Китая Си Цзиньпин призвал Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) играть большую роль в защите регионального мира и стабильности.

Он сказал, что Пекин готов отстаивать интересы развивающихся стран, а СМИ пишут, что он представит собственное видение нового мироустройства.

Сценарий Китая общественного устройства после войны

Выступая на приветственном банкете в рамках саммита ШОС в городе Тяньцзинь, Си заявил, что организация стала “важной силой в продвижении построения нового типа международных отношений”.

Сейчас смотрят

– Сейчас мир переживает ускоренные изменения, которые происходят раз в столетие, а нестабильные, неопределенные и непредсказуемые факторы значительно усилились. ШОС несет еще большую ответственность за поддержание мира и стабильности в регионе, а также за содействие развитию и процветанию всех стран, – заявил он.

Заявление Си прозвучало на фоне усилий Китая представить себя как ключевого лидера развивающихся стран.

По мнению аналитиков, саммит ШОС даст Пекину возможность усилить консолидацию со странами Глобального Юга.

Накануне Си провел серию встреч с международными лидерами — среди них премьер Индии Нарендра Моди, президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также руководители Армении и Беларуси.

Он подчеркнул важность углубления доверия, развития многостороннего сотрудничества и соблюдения принципов “подлинного многостороннего подхода”.

Си также встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Лидер Китая приветствовал его “тепло – обеими руками» и уделил значительно больше времени, чем другим собеседникам. В Китай диктатор прибыл с большой делегацией на четыре дня.

Отмечается, что Китай на саммите ШОС громко заявит о своем видении нового мироустройства. А затем проведет грандиозный военный парад, демонстрируя свою военную мощь. Но не оружием единым Поднебесная готовится к доминированию на планете. Ее стратегия гораздо хитрее.

Источник: South China Morning Post

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.