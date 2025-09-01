Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав Шанхайську організацію співробітництва (ШОС) відігравати більшу роль у захисті регіонального миру та стабільності.

Він сказав, що Пекін готовий відстоювати інтереси країн, що розвиваються, а ЗМІ пишуть, що він представить власне бачення нового світоустрою.

Сценарій Китаю суспільного устрою після війни

Виступаючи на вітальному бенкеті у межах саміту ШОС у місті Тяньцзінь, Сі заявив, що організація стала “важливою силою у просуванні побудови нового типу міжнародних відносин”.

– Зараз світ переживає прискорені зміни, які відбуваються раз на століття, а нестабільні, невизначені та непередбачувані фактори значно посилилися. ШОС несе ще більшу відповідальність за підтримку миру та стабільності в регіоні, а також за сприяння розвитку та процвітанню всіх країн, – заявив він.

Заява Сі пролунала на тлі зусиль Китаю представити себе як ключового лідера країн, що розвиваються.

На думку аналітиків, саміт ШОС дасть Пекіну можливість посилити консолідацію з країнами Глобального Півдня.

Напередодні Сі провів серію зустрічей із міжнародними лідерами — серед них прем’єр Індії Нарендра Моді, президент Азербайджану Ільхам Алієв, а також керівники Вірменії та Білорусі.

Він підкреслив важливість поглиблення довіри, розвитку багатосторонньої співпраці та дотримання принципів “справжнього багатостороннього підходу”.

Сі також зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Лідер Китаю привітав його “тепло — обома руками”, і приділив значно більше часу, ніж іншим співрозмовникам. До Китаю диктатор прибув із великою делегацію на чотири дні.

Зазначається, що Китай на саміті ШОС гучно заявить про власне бачення нового світоустрою. А потім проведе грандіозний військовий парад, демонструючи свою воєнну потугу. Але не зброєю єдиною Піднебесна готується до домінування на планеті. Її стратегія набагато хитріша.

Джерело: South China Morning Post.

