Вночі було чути низку вибухів у Кропоткіні Краснодарського краю – місцеві чули звуки польоту ударних дронів.

Про це повідомляє телеграм-канал Astra.

Вибухи у Кропоткіні вночі, 1 вересня

Після вибухів у Кропоткіні у частини жителів зникло світло. Також фіксується пожежа.

Зараз дивляться

За попередніми даними від місцевих жителів, після атаки БпЛА в районі залізниці горить електропідстанція. Постраждалих немає.

За даними телеграм-каналу Exilenova+, вночі ударні дрони пошкодили електричну підстанцію 330 кВ. Об’єкт забезпечував живлення регіональної енергосистеми та вузлових залізничних комунікацій Краснодарського краю.

Вибухи в Ільському

Тако вночі ударні дрони атакували населений пункт Ільський Краснодарського краю.

За даними місцевого оперативного штабу, атаку відбито вдалося відбити. Проте у двох будинках вибило вікна, а за третьою адресою через падіння уламків безпілотника начебто загорілася трава.

У цьому селищі знаходиться Ільський НПЗ (нафтопереробний завод), який раніше неодноразово атакували українські дрони.

Також вночі жителі Єлабуги в Татарстані повідомляли про вибухи. Раніше Росавіація закрила аеропорти Казані та Нижньокамська.

В ніч на 30 серпня Сили оборони України завдали удару по Краснодарському та Сизранському нафтопереробних заводах.

Вночі 28 серпня підрозділи Сил оборони України вдарили по низці важливих об’єктів у РФ. Так, дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, Куйбишевський НПЗ у Самарській області, а також склади боєприпасів і логістичні об’єкти ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 286-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.