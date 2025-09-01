Вибухи у Краснодарському краї: БпЛА атакували електропідстанцію, сталася пожежа
Вночі було чути низку вибухів у Кропоткіні Краснодарського краю – місцеві чули звуки польоту ударних дронів.
Про це повідомляє телеграм-канал Astra.
Вибухи у Кропоткіні вночі, 1 вересня
Після вибухів у Кропоткіні у частини жителів зникло світло. Також фіксується пожежа.
За попередніми даними від місцевих жителів, після атаки БпЛА в районі залізниці горить електропідстанція. Постраждалих немає.
За даними телеграм-каналу Exilenova+, вночі ударні дрони пошкодили електричну підстанцію 330 кВ. Об’єкт забезпечував живлення регіональної енергосистеми та вузлових залізничних комунікацій Краснодарського краю.
Вибухи в Ільському
Тако вночі ударні дрони атакували населений пункт Ільський Краснодарського краю.
За даними місцевого оперативного штабу, атаку відбито вдалося відбити. Проте у двох будинках вибило вікна, а за третьою адресою через падіння уламків безпілотника начебто загорілася трава.
У цьому селищі знаходиться Ільський НПЗ (нафтопереробний завод), який раніше неодноразово атакували українські дрони.
Також вночі жителі Єлабуги в Татарстані повідомляли про вибухи. Раніше Росавіація закрила аеропорти Казані та Нижньокамська.
В ніч на 30 серпня Сили оборони України завдали удару по Краснодарському та Сизранському нафтопереробних заводах.
Вночі 28 серпня підрозділи Сил оборони України вдарили по низці важливих об’єктів у РФ. Так, дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, Куйбишевський НПЗ у Самарській області, а також склади боєприпасів і логістичні об’єкти ворога.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 286-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.