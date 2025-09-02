В войне против Украины погибли около 2 тысяч солдат КНДР — разведка
На войне в Украине погибло около двух тысяч солдат из КНДР.
Об этом заявили в Национальной разведывательной службе Южной Кореи (NIS) во время закрытого брифинга, передает Yonhap.
Потери КНДР на войне в Украине: что известно
По информации NIS, ранее Северная Корея признавала около 350 погибших военных КНДР.
Однако уже в апреле южнокорейская разведка сообщала парламенту о не менее 600 погибших, а сейчас оценка потерь была повышена до двух тысяч после совместного анализа с международными партнерами.
Разведка также отмечает, что КНДР планирует отправить в Россию еще около шести тысяч солдат в рамках третьей волны развертывания. Кроме того, около тысячи военных инженеров уже прибыли в РФ. Имеющиеся силы дислоцируются в тылу в качестве резерва.
С октября прошлого года Северная Корея направила в Россию примерно 13 тысяч военнослужащих, а также предоставила обычное оружие для поддержки российских военных действий в Украине.
Напомним, Кирилл Буданов заявил, что КНДР планирует перебросить в Россию дополнительные войска, которые могут использовать для войны против Украины.
Россия ожидает около 6 тыс. северокорейских военных в ближайшее время, а также от 50 до 100 единиц техники из КНДР, включая основные боевые танки M2010 (Cheonma-D) и бронетранспортеры БТР-80 якобы для проведения инженерных работ.