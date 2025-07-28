КНДР стала главным поставщиком боеприпасов для России — СВР
Служба внешней разведки Украины сообщила, что КНДР стала главным внешним поставщиком боеприпасов для армии России.
Об этом сообщает Служба внешней разведки, передает Liga.net.
КНДР стала главным поставщиком боеприпасов для России: что известно
По данным ведомства, северокорейская помощь включает не менее 6,5 миллиона артиллерийских снарядов и около 600 единиц артиллерийских и ракетных систем.
Речь идет о снарядах и минах калибров 82, 120, 140, 140, 122, 130, 152 и 170 мм, которые используются в основных системах артиллерии ВС РФ.
Среди переданных систем:
- Пусковые установки ОТРК KN-23/24 и РСЗО KN-25 (600 мм);
- 120 ед. РСЗО М-1991 (240 мм);
- 120 ед. СГ М-1989 Koksan (170 мм);
- 100 ед. гаубиц Д-74И (122 мм);
- 100 ед. минометов М-1982 (140 мм);
- 165 ед. РСЗО Туре 63 (107 мм);
Несмотря на сомнения относительно качества северокорейской техники, КНДР и РФ получают обоюдную выгоду, отметили в разведке. Россия таким образом компенсирует боевые потери, а Северная Корея — тестирует и совершенствует свое оружие в реальных условиях войны.
Напомним, Северная Корея продолжает поставлять оружие России, в частности баллистические ракеты и артиллерийские боеприпасы.