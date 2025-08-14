КНДР планує перекинути до Росії додаткові війська і до 100 одиниць техніки – Буданов

КНДР планує перекинути до Росії додаткові війська, які можуть використати для війни проти України.

Про це в інтерв’ю The Japan Times розповів начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

Північнокорейські війська у РФ: прогноз Буданова

Росія очікує близько 6 тис. північнокорейських військових найближчим часом, а також від 50 до 100 одиниць техніки з КНДР, включно з основними бойовими танками M2010 (Cheonma-D) та бронетранспортерами БТР-80 нібито для проведення інженерних робіт.

– Дехто з них дійсно може бути залучений до розмінування та укріплення будівництва, але чи всі вони цим займаються? – зауважив Кирило Буданов.

Він нагадав, що наразі у світі є всього три країни, які мають досвід ведення сучасної війни на широкому фронті – це РФ, Україна і КНДР, яка підтримує російську агресію за гроші Кремля.

– Кремль платить за все військове обладнання та війська. Йдеться про десятки мільярдів доларів, і для економіки Північної Кореї, яка є однією з найбільш ізольованих у світі, це дуже серйозні гроші, – вважає очільник української розвідки.

На його думку, це партнерство не обмежується війною в Україні, має значно ширший геополітичний вимір і є загрозою не лише для Києва.

Разом із новітніми технологіями та військовою тактикою, які передає Москва Пхеньяну, це “негативно впливає на безпеку в Тихоокеанському регіоні”, наголосив Буданов.

Військова техніка для Росії: що саме отримує Москва від Пхеньяна

За даними української воєнної розвідки, Північна Корея наразі забезпечує 40% потреб російської армії в боєприпасах калібру 122 мм та 152 мм, виробництво яких, як повідомляється, триває цілодобово.

Також Пхеньян передав Москві сотні одиниць артилерійських систем, ракет та реактивних систем залпового вогню.

Буданов вважає, що частина цієї зброї спершу продемонструвала низьку ефективність, однак росіяни уже усунули велику кількість цих недоліків.

Серед наявних прикладів – ракета КН-23 з дальністю стрільби 690 км, яка зараз пройшла ефективні бойові випробування та вдосконалення.

– Точність ракети, на жаль, зросла після модернізації Росією, – сказав Буданов.

Багато що з цієї зброї, зокрема далекобійні 170-мм самохідні гармати M1989, “насправді є проблемою на полі бою”, зазначив генерал-лейтенант, додавши, що ці системи значною мірою сприяли продовженню агресивної війни Росії проти України.

Ще однією проблемою є величезна кількість поставок, адже північнокорейський режим має значні військові резерви та потужні військово-виробничі потужності.

Це робить Північну Корею ключовим військовим союзником Росії, при чому обмін інформацією відбувається в обох напрямках.

Буданов розповів, що в обмін на підтримку Пхеньяна Москва надає переважно три речі: гроші, технології та навчання, що допомагає Північній Кореї значно наростити свій військовий потенціал.

Крім того, вона постачає вкрай необхідні продукти харчування, паливо, мастильні матеріали та інші ресурси.

Москва також направила військових спеціалістів не тільки для навчання Корейської народної армії використанню бойових безпілотників та систем протиповітряної оборони, але й для допомоги у налагодженні в Північній Кореї виробництва російських варіантів бойових безпілотників Shahed/Geran, розроблених в Ірані.

За оцінкою української розвідки, цей крок може допомогти північнокорейській індустрії безпілотників злетіти.

Тим часом, вважається, що Росія надала Північній Кореї передові системи радіоелектронної боротьби, а найсучасніше російське обладнання протиповітряної оборони, таке як Панцир-С1, як відомо, було розгорнуто для захисту столиці Північної Кореї.

Північнокорейські офіцери також проходять сучасну бойову підготовку в Росії, зокрема на далекосхідних полігонах країни, а делегації з Військового університету імені Кім Ір Сена в Пхеньяні вилетіли до Москви для розширення співпраці у сфері військової освіти, сказав Кирило Буданов.

– Ми послідовно наголошували, що співпраця між Москвою та Пхеньяном становить загрозу не лише для України, – наголосив генерал-лейтенант.

За прогнозом Буданова, цей альянс може зробити Пхеньян ще більш непередбачуваним, імпульсивним, загрозливим і менш схильним прислухатися до свого давнього союзника, Китаю, який давно прагне стримувати ядерні та військові амбіції Північної Кореї.

Джерело: The Japan Times

