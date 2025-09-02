Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил возможные пути прекращения войны России против Украины во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Китае и телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Reuters.

Эрдоган о встрече Зеленского и Путина

Эрдоган отмечает, что Зеленский и Путин пока не готовы ко встрече лидеров.

По его словам, предварительные переговоры в Стамбуле между представителями России и Украины показали, что путь к миру остается открытым.

Президент Турции подчеркнул, что любая инициатива должна быть реализована на уровне лидеров, однако условия для этого еще не сформированы.

Турция, которая является членом НАТО, сохраняет открытые каналы коммуникации как с Москвой, так и с Киевом с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году и неоднократно выступала посредником.

Напомним, Трамп считает, что трехсторонняя встреча с участием президента Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина состоится.

Глава Белого дома повторил, что не собирается отправлять американские войска в Украину, но в то же время поддерживает предоставление гарантий безопасности.

