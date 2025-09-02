Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорив можливі шляхи припинення війни Росії проти України під час переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним у Китаї та телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Reuters.

Ердоган про зустріч Зеленського і Путіна

Ердоган зазначає, що Зеленський і Путін поки що не готові до зустрічі лідерів.

За його словами, попередні переговори у Стамбулі між представниками Росії та України показали, що шлях до миру залишається відкрити.

Президент Туреччини наголосив, що будь-яка ініціатива повинна бути реалізована на рівні лідерів, однак умови для цього ще не сформовані.

Туреччина, яка є членом НАТО, зберігає відкриті канали комунікації як із Москвою, так і з Києвом від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році та неодноразово виступала посередником.

Нагадаємо, Трамп вважає, що тристороння зустріч за участі президента Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна відбудеться.

Глава Білого дому повторив, що не збирається відправляти американські війська в Україну, але водночас підтримує надання гарантій безпеки.

