Фридрих Мерц считает, что двусторонние переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным невозможны после атаки на Киев 28 августа.

Об этом канцлер Германии заявил во время встречи с Эммануэлем Макроном в форте Брегансон на юге Франции, передает Вloomberg.

Мерц о невозможности встречи Путина и Зеленского: что известно

По мнению Мерца, встреча может быть невозможна из-за масштабной атаки России по столице Украины.

Сейчас смотрят

— Мы должны дать ответ на эту беспрецедентную атаку. Кажется очевидным, что теперь встречи президента Зеленского и президента Путина не будет, несмотря на договоренность между президентом Трампом и президентом на прошлой неделе, — сказал Мерц.

Ранее Дональд Трамп выражал сомнения по поводу двусторонних переговоров Зеленского и Путина. По мнению американского лидера, неприязнь кремлевского диктатора к президенту Украины тормозит встречу между двумя лидерами.

Также пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что Трамп не доволен и одновременно не удивлен новыми ударами России по Украине.

Напомним, на этой неделе состоится встреча украинской делегации со специальным посланником президента Дональда Трампа Стивом Виткоффом в Нью-Йорке. Стороны планируют обсудить гарантии безопасности для Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.