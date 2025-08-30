Тристороння зустріч за участі президента Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна відбудеться, вважає голова Штатів Дональд Трамп.

Трамп про тристоронню зустріч за участі Зеленського та Путіна

В інтерв’ю Daily Caller президент США заявив, що тристороння зустріч президентів України та РФ відбудеться.

– Про двосторонню зустріч (між Зеленським і Путіним, – Ред.) я не знаю, але тристороння зустріч відбудеться. Але, знаєте, іноді люди до цього не готові. Я використовую аналогію. Я використовував її вже кілька разів. У вас є дитина, і є ще одна дитина на дитячому майданчику, і вони ненавидять один одного, і вони починають битися, і ви хочете, щоб вони зупинилися, а вони продовжують. Через деякий час вони дуже раді зупинитися. Іноді їм треба побитися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися. Але це триває вже давно. Багато людей загинули, – сказав Трамп.

Крім того, він повторив готовність допомогти завершити цю війну.

– Вони хочуть, щоб це врегулювалося, але якщо ми можемо їм допомогти, я буду готовий це зробити. Ми говоримо про багато життів. Ми говоримо не про те, що я розпочав. Я успадкував цю війну. І все, що я намагаюся зробити, це загасити полум’я. І я думав, що я це зробив. Я робив це сім разів з іншими конфліктами, я зробив це з війнами, які були складнішими за цю (російсько-українську, – Ред.). Ця війна просто дуже важка. Це важка війна, – сказав Трамп.

Крім того, глава Білого дому повторив, що не збирається відправляти американські війська в Україну, але водночас підтримує надання гарантій безпеки.

– Я не думаю, що це можна врегулювати без якихось гарантій безпеки, і ми не будемо направляти туди війська або щось іще. Але якщо ми зможемо допомогти Європі, то, знаєте, вони будуть там. Вони хочуть, хочуть, щоб усе було врегульовано, але якщо ми можемо їм допомогти, я готовий це зробити, – сказав Трамп.

До речі, раніше Трамп заявив, що глава Кремля Володимир Путін не хоче зустрічатися з українським президентом Володимиром Зеленським через особисту неприязнь.

