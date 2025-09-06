Китайский вещатель заставил Reuters удалить видео разговора о бессмертии Путина и Си Цзиньпина
Международное агентство Reuters удалило видео с диалогом между президентом Китая Си Цзиньпином и главой РФ Владимиром Путиным, в котором они обсуждали перспективу бессмертия.
Об этом говорится в официальном заявлении издания Reuters.
Reuters удалило видео разговора Владимира Путина и Си Цзиньпина: что известно
Удаленное видео было снято во время военного парада в Пекине 3 сентября и распространено среди глобальных медиа.
Материал сначала лицензировала государственная телесеть Китая CCTV. Однако впоследствии юристы CCTV отозвали разрешение и обвинили Reuters в искажении фактов из-за редакционной обработки.
После этого Reuters удалило видео со своего сайта и отправило клиентам инструкцию уничтожить копии.
В своем заявлении агентство подчеркнуло, что не видит нарушений журналистских стандартов, но вынуждено удалить материал из-за потери прав на его использование.
Напомним, 3 сентября во время торжеств в Пекине микрофон случайно записал разговор Си Цзиньпина, Ким Чен Ына и Владимира Путина о трансплантации органов и бессмертии.
В конце разговора Си Цзиньпин добавил, что уже в этом веке есть шанс прожить до 150 лет.
Позже на пресс-конференции Путин подтвердил факт этого разговора.