3 вересня під час урочистостей у Пекіні мікрофон випадково записав розмову Сі Цзіньпіна, Кім Чен Ина та Володимира Путіна про трансплантацію органів і безсмертя.

Про це повідомляє Вloomberg.

Сі Цзіньпін та Володимир Путін обговорювали безсмертя: що відомо

Розмова між лідерами сталася під час урочистостей присвячених 80 річниці поразки Японії у Другій світовій війні. Діалог потрапив у прямий ефір, коли лідери піднімалися на ворота Тяньаньмень, щоб спостерігати за військовим парадом.

Розмову про безсмертя спочатку помітили користувачі мережі. Аудіозапис тривав близько хвилини та постійно переривався.

Видання пише, що переклад сказав російською мовою слова Сі Цзіньпіна про тривалість життя.

– Раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні в 70 років ти все ще дитина, – нібито сказав лідер Китаю.

Путін у відповідь активно жестикулював, але його відповідь не було чутно. Згодом переклад передав слова кремлівського диктатора російською мовою.

– З розвитком біотехнологій людські органи можна буде безперервно пересаджувати, і люди зможуть жити дедалі довше і навіть досягати безсмертя, – імовірно сказав Путін.

Видання передає, що у перекладі корейською також згадується трансплантація органів.

У кінці розмови Сі Цзіньпін додав, що вже у цьому столітті є шанс прожити до 150 років.

Пізніше на пресконференції Путін підтвердив факт цієї розмови.

– Сучасні медичні розробки, включаючи хірургічні втручання із заміни органів, породжують очікування, що тривалість життя значно зросте. Це матиме соціальні, політичні та економічні наслідки. Звичайно, нам також слід про це подумати, – сказав кремлівський диктатор.

Нагадаємо, Китай на параді показав широкий спектр озброєння від модернізованих ракет з ядерною боєголовкою, що здатні досягати майже будь-якої точки земної кулі, до винищувачів та морських дронів.

