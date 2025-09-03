У Китаї під головуванням Сі Цзіньпіна провели найбільший в історії країни військовий парад з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. Пекін називає її війною опору японській агресії.

Парад тривав 70 хвилин, за які Китай продемонстрував повітряні та підводні дрони, гіперзвукові ракети, винищувачі та бомбардувальники.

Військовий парад у Пекіні 2025

На параді Сі Цзіньпіна були присутні багато світових лідерів, переважно із незахідних країн та автократичних режимів. Зокрема, були присутні диктатори Росії та КНДР – Володимир Путін та Кім Чен Ин відповідно.

На думку аналітиків, зображення трьох авторитарних лідерів (Сі, Путін та Кім, – Ред.), які розмовляють і тиснуть один одному руки, проходячи по червоній доріжці, стало викликом Заходу.

Серед інших учасників були самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Ірану Масуд Пезашкіан, президент Індонезії Прабово Субіанто та ватажок хунти М’янми Мін Аун Хлайн.

З Європи прибули лише прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Александр Вучич. Лідери США, Західної Європи, Японії, Індії та Південної Кореї не були присутні.

Як пише The Guardian, церемонія у Пекіні та список гостей були покликані продемонструвати США та союзникам силу Китаю.

У своїй вступній промові Сі заявив, що світ стоїть перед “вибором між миром і війною”, попередивши, що Китай є великою державою, яка “ніколи не піддасться залякуванням з боку будь-яких агресорів”, маючи на увазі, ймовірно, США та їхніх союзників.

Він сказав, що минуле показало, що китайський народ завжди об’єднувався, “щоб протистояти ворогу”, коли стикався з труднощами.

– Знімки Сі, Путіна та Кіма показали, що Китай не боїться підтримувати своїх друзів і бути їхнім буквальним компаньйоном, навіть тоді, коли вони є ізгоями в очах міжнародної громадської думки, – сказав дослідник Глобального центру Китаю Атлантичної ради Вен-ті Сун.

На парад миттєво відреагував президент США Дональд Трамп, написавши в Truth Social: Передайте мої найщиріші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, які змовилися проти Сполучених Штатів.

Під час параду Сі заявив, що Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) була героїчною армією, “якій народ і партія можуть повністю довіряти і покладатися на неї”. При цьому він додав, що завданням НВАК є захист суверенітету та єдності країни, маючи на увазі претензії Китаю на Тайвань.

На це відреагував президент Тайваню Вільям Лай, заявивши, що військова сила не повинна використовуватися для агресії або територіальної експансії.

– Тайвань не використовує зброю, щоб вшановувати мир. Натомість він згадує мучеників, пам’ятає уроки історії та відстоює віру у свободу та демократію, – написав він у дописі на Facebook.

Парад у Китаї: яку зброю показали

Китай на параді показав широкий спектр озброєння від модернізованих ракет з ядерною боєголовкою, що здатні досягати майже будь-якої точки земної кулі, до винищувачів та морських дронів.

Особливу увагу привернули: підводний дрон AJX002, гіперзвукові ракети, призначені для знищення кораблів у морі, та нова міжконтинентальна балістична ракета DF-61. Також Китай представив бойову версію J-15DT – палубного літака радіоелектронної боротьби.

Як пише Reuters, Китай уперше продемонстрував свою повну ядерну тріаду зброї, яка може бути розгорнута з суші, моря та повітря, зокрема модернізовану міжконтинентальну балістичну ракету DF-5C з дальністю польоту 20 000 км.

За словами старшого наукового співробітника Школи міжнародних досліджень ім. С. Раджаратнама Дрю Томпсона, ця демонстрація мала на меті “змусити США, Європу та сусідів Китаю задуматися, перш ніж кидати виклик основним національним інтересам Китаю”.

Водночас Дженніфер Паркер із Університету Нового Південного Уельсу в Канберрі вважає, що важливо відокремити реальні можливості від “інформаційної війни” Китаю.

– Паради, навчання чи демонстрації завжди супроводжуються великою мірою обману. Але я не думаю, що ми повинні недооцінювати можливості Китаю – це дуже сильна армія, і я вважаю, що нам слід бути досить занепокоєними, – сказала вона.

Аналітики також вказують на високий рівень технологій, продемонстрований на параді Сі, особливо на очевидне прагнення об’єднати різні системи з ППО, системами управління боєм та дронами.

Наприклад, був представлений новий основний бойовий танк Type-100, оснащений новими системами, включно з ППО та розвідувальними дронами.

Також були представлені новостворені підрозділи аерокосмічної, кібернетичної та інформаційної підтримки, що свідчить про готовність конкурувати у сферах передових космічних та електронних військових технологій.

