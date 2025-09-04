Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа и США готовы ввести санкции, если Россия и в дальнейшем будет саботировать переговоры о мире.

Об этом французский лидер сообщил во время пресс-конференции по итогам саммита Коалиции желающих.

Макрон о санкциях против России

По его словам, ЕС и США готовы дать четкий ответ России, если она и в дальнейшем будет отказываться от конкретных переговоров о мире.

Сейчас смотрят

Среди мер рассматривается введение дополнительных санкций против страны-агрессора.

— Если Россия и в дальнейшем будет отказываться от конкретных переговоров о мире, с марта она это делает, то мы вместе с США идем на дополнительные санкции и дадим четкий ответ на этот отказ России, — сказал Макрон.

Также президент Франции убежден, что должна состояться встреча Зеленского и Путина.

— Мы все подаем сигнал, что теперь все сигналы должны превратиться в реальность. То, что было согласовано две недели назад. Должна быть встреча на уровне президентов, затем трехсторонняя встреча и четырехсторонняя встреча, — считает Макрон.

Напомним, в Елисейском дворце в Париже состоялся саммит лидеров Коалиции желающих, на котором председательствуют президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Также в Париже прошла видео-конференция с участием американского президента Дональда Трампа, президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского, а также еще некоторых участников Коалиции желающих.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.