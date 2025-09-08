Возле воинской части №6912 вблизи Хабаровска в России прогремели взрывы. Ее боевики принимали непосредственное участие в совершении агрессии против Украины.

Об этом со ссылкой на собственные источники в Главном управлении разведки пишет Интерфакс-Украина.

Взрывы возле воинской части Росгвардии под Хабаровском: что известно

Отмечается, что взрывы прогремели в понедельник, 8 сентября, около 9 утра. На парковке вблизи воинской части сработали два взрывных устройства.

Сейчас смотрят

Именно в это время российские военные прибывали на службу.

Сообщается, что в результате взрывов есть погибшие и раненые среди личного состава вражеских военных.

Из-за этого спецслужбам РФ пришлось заблокировать мобильный интернет и изменить движение общественного транспорта, чтобы местные жители не узнали правду о чрезвычайном происшествии.

Напомним, в/ч №6912 – это 748 отдельный батальон оперативного назначения Росгвардии (Хабаровск).

Документальные подтверждения и информация из открытых источников свидетельствуют, что именно этот батальон участвовал в полномасштабной агрессии против Украины, в частности – их потери зафиксированы в боях под Киевом, в Буче и Ирпене, в начале 2022 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.