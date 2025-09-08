Біля військової частини № 6912 поблизу Хабаровська в Росії пролунали вибухи. Її бойовики брали безпосередню участь у вчиненні агресії проти України.

Про це з посиланням на власні джерела в Головному управлінні розвідки пише Інтерфакс-Україна.

Вибухи біля військової частини Росгвардії під Хабаровськом: що відомо

Зазначається, що вибухи пролунали в понеділок, 8 вересня, близько 9 ранку. На парковці поблизу військової частини спрацювало два вибухових пристрої.

Зараз дивляться

Саме в цей час російські військові прибували на службу.

Повідомляється, що внаслідок вибухів є загиблі та поранені серед особового складу ворожих військових.

Через це спецслужбам РФ довелось заблокувати мобільний інтернет та змінити рух громадського транспорту, щоб місцеві жителі не дізналися правди про надзвичайну подію.

Нагадаємо, в/ч №6912 – це 748 окремий батальйон оперативного призначення Росгвардії (Хабаровськ).

Документальні підтвердження та інформація з відкритих джерел свідчать, що саме цей батальйон брав участь у повномасштабній агресії проти України, зокрема – їхні втрати зафіксовані у боях під Києвом, в Бучі та Ірпені, на початку 2022 року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.