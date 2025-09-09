Стартовало 30-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн) в гибридном формате во вторник, 9 сентября.

Рамштайн-30 начался 9 сентября

В Лондоне в заседании Рамштайн принимают участие министр обороны Великобритании Джон Хилли, глава Минобороны Германии Борис Писториус, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Как заявил Шмыгаль, он с украинской командой прибыл в Лондон на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины Рамштайн.

Сейчас смотрят

По его словам, запланирован ряд переговоров с правительственными чиновниками стран-партнеров и частными производителями.

Шмыгаль отметил, что они вместе с министрами обороны Великобритании и Германии скоординировали повестку дня заседания в формате Рамштайн.

Глава Минобороны Украины поблагодарил Великобританию и Германию за соорганизацию мероприятия, США — за создание формата и всех партнеров, которые присоединились.

По мнению Шмыгаля, эта поддержка имеет очень важное значение для Украины, нашей устойчивости и возможности сдерживать российского агрессора.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.