Стартовало 30-е заседание в формате Рамштайн
Стартовало 30-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн) в гибридном формате во вторник, 9 сентября.
В Лондоне в заседании Рамштайн принимают участие министр обороны Великобритании Джон Хилли, глава Минобороны Германии Борис Писториус, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
Как заявил Шмыгаль, он с украинской командой прибыл в Лондон на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины Рамштайн.
По его словам, запланирован ряд переговоров с правительственными чиновниками стран-партнеров и частными производителями.
Шмыгаль отметил, что они вместе с министрами обороны Великобритании и Германии скоординировали повестку дня заседания в формате Рамштайн.
Глава Минобороны Украины поблагодарил Великобританию и Германию за соорганизацию мероприятия, США — за создание формата и всех партнеров, которые присоединились.
По мнению Шмыгаля, эта поддержка имеет очень важное значение для Украины, нашей устойчивости и возможности сдерживать российского агрессора.