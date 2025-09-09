В Лондон на заседание Контактной группы по обороне Украины Рамштайн прибыла команда Министерства обороны, сообщил Денис Шмыгаль.

Заседание Рамштайна: в Лондон прибыла команда Минобороны

Как сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, команда ведомства уже прибыла в Лондон, чтобы принять участие в Рамштайне.

По его словам, ключевая задача – обеспечить бесперебойную военную и финансовую помощь Украине, усиление ПВО и развитие совместных производств ОПК.

— Ради этого проведем ряд переговоров с чиновниками стран-партнеров, а также с частными производителями, — отметил он.

Шмыгаль выразил ожидания в усилении поддержки и создания новых проектов для укрепления безопасности Украины и всей Европы.

Напомним, что 9 сентября заседание Рамштайна пройдет онлайн, ожидается, что лично будут присутствовать министр обороны Британии Джон Хили, министр обороны Германии Борис Писториус, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Денис Шмыгаль.

Начало запланировано на 17:15 по киевскому времени.

