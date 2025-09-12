Польша будет перенимать опыт Украины в сбивании дронов в рамках сотрудничества стран, соответствующие тренировки будут проходить на польской территории.

Польша будет учиться сбивать дроны: где будут проходить тренировки

Украина и Польша договорились о сотрудничестве по противодействию беспилотникам. Тренировки в сфере беспилотных и противодроновых систем будут проходить на польской территории.

В Министерстве обороны Польши отметили, что многих заинтересовал вопрос, где польские военные будут учиться сбивать беспилотники — в пределах своей страны или их отправят в Украину.

— В связи с вопросами места проведения запланированных учений по беспилотникам и сотрудничества между экспертами из Польши и Украины, сообщаем, что в настоящее время между специалистами обеих стран ведутся переговоры по углубленному сотрудничеству в сфере беспилотных и противодроновых систем. Ожидается, что все эти мероприятия будут проходить на территории Польши, — говорится в заявлении польского оборонного ведомства в соцсети Х.

Таким образом, появившаяся ранее информация в некоторых СМИ, что представители польской армии поедут в Украину, чтобы учиться сбивать российские дроны, не соответствует действительности.

Напомним, что накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел разговор с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Польша генералом Веславом Кукулой. Они обсудили, в частности, атаку дронов РФ по территориям Украины и Польши.

